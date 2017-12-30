Дамаск, 30 декабря, 2017, 23:21 — ИА Регнум. 178 школ и 35 детских садов восстановили в Сирии с начала 2017 года. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Nicolas Raymond Флаг Сирии

«Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально-значимой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Так, в стране возобновили работу 35 детских садов, 88 медицинских учреждений, 178 школ, 152 объекта водо‑ и энергоснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Госдеп США призвал Российскую Федерацию оказать «влияние» на руководство Сирии с целью добиться от Дамаска согласия на активизацию гуманитарной помощи страдающему населению.

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