Киев, 30 декабря, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, удерживавшего заложников. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

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«Все заложники в Харькове освобождены, — написал глава государства. — Нападавший задержан. — Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ».

Порошенко также добавил, что поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове. ЧП произошло на улице Шевченко.

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