Пушков об «уязвимости» Крымского моста: «Глупость года»
Москва, 30 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко, назвавшего Крымский мост «уязвимым объектом».
«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал сенатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост в Крым уязвим для авиаударов и ракет сухопутного и морского базирования.
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