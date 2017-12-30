Москва, 30 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. ‏Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко, назвавшего Крымский мост «уязвимым объектом».

Mintrans.ru Крымский мост

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост в Крым уязвим для авиаударов и ракет сухопутного и морского базирования.

Читайте также: Клинцевич: Украинские оценки уязвимости моста в Крым — детский лепет

А также: Украинский генерал: Крымский мост вполне уязвим для ракет