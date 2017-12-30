Газовый баллон взорвался в жилом доме в Свердловской области
Екатеринбург, 30 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В Свердловской области в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
Gaz-kom.ru
Газовый баллон
Инцидент произошел в субботу, 30 декабря, в населенном пункте Галкинское. По последним данным, в результате ЧП пострадали четыре человека.
«Взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже двухэтажного дома», — уточнил источник.
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.
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