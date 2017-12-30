Лондон, 30 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. «Ливерпуль» и «Лестер» разыграли матч в рамках 21-го тура АПЛ 2017/18 на стадионе «Энфилд». Противостояние завершилось волевой победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

Футбол

На 3-й минуте матча экс-форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет, замкнув прострел Рияда Мареза с правого фланга — 0:1. В начале второго тайма вингер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет — 1:1. Через 24 минуты Салах оформил дубль, замкнув передачу Милнера — 2:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Лестер»)

Удары 13/4

Удары в створ 7/1

Владение 60%/40%

Фолы 6/3

С 27-ю очками «Лестер» остался на 9-й строчке. «Ливерпуль» с 41-м очком остался на 4-м месте.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Гомес, Робертсон, Матип, Милнер, Коутиньо, Джан, Фирмино, Саплах, Мане.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Магир, Даниэль, Фукс, Грэй, Олбрайтон, Иборра, Ндиди, Марез, Варди.

Главный арбитр матча: Нил Суорбрик.

Предупреждения: Милнер — 8, Магир — 53, Джан — 53, Ндиди — 62, Робертсон — 90+1.

Голы: Варди 3 — 0:1, Салах 52 — 1:1, Салах 76 — 2:1.