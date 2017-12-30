«Ливерпуль» одежал волевую победу над «Лестером»
Лондон, 30 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. «Ливерпуль» и «Лестер» разыграли матч в рамках 21-го тура АПЛ 2017/18 на стадионе «Энфилд». Противостояние завершилось волевой победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.
На 3-й минуте матча экс-форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет, замкнув прострел Рияда Мареза с правого фланга — 0:1. В начале второго тайма вингер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет — 1:1. Через 24 минуты Салах оформил дубль, замкнув передачу Милнера — 2:1.
Статистика матча («Ливерпуль"/"Лестер»)
Удары 13/4
Удары в створ 7/1
Владение 60%/40%
Фолы 6/3
С 27-ю очками «Лестер» остался на 9-й строчке. «Ливерпуль» с 41-м очком остался на 4-м месте.
Составы на матч:
«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Гомес, Робертсон, Матип, Милнер, Коутиньо, Джан, Фирмино, Саплах, Мане.
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Магир, Даниэль, Фукс, Грэй, Олбрайтон, Иборра, Ндиди, Марез, Варди.
Главный арбитр матча: Нил Суорбрик.
Предупреждения: Милнер — 8, Магир — 53, Джан — 53, Ндиди — 62, Робертсон — 90+1.
Голы: Варди 3 — 0:1, Салах 52 — 1:1, Салах 76 — 2:1.