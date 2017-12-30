Анкара, 30 декабря, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Францию. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил сам глава государства.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«На следующей неделе я совершу визит во Францию, в ходе которого будут обсуждены турецко-французские отношения», — сказал президент Турции.

Другие подробности Эрдоган не привел.

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