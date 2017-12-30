Рим, 30 декабря, 2017, 18:56 — ИА Регнум. «Сампдория» и «СПАЛ» разыграли матч в рамках 19-го тура Серии А на стадионе «Луиджи Феррарис». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 90+2-й минуте итальянский форвард Фабио Квальярелла открыл счет ударом с пенальти — 1:0. Через 2 минуты после великолепной контратаки Квальярелла оформил дубль — 2:0. Ассистом отметился Давид Ковнацки.

Статистика матча («Сампдория"/"СПАЛ»)

Удары 17/6

Удары в створ 8/2

Владение 63%/37%

Фолы 16/14

Набрав 30 очков «Сампдория» поднялась в зону Лиги Европы. «СПАЛ» повис над зоной вылета с 15-ю очками.

Составы на матч:

«Сампдория»: Вивиано, Сала, Феррари, Стринич, Сильвестре, Баррето, Прает, Торрейра, Рамирес, Капрари, Квальярелла.

«СПАЛ»: Гомис, Саломон, Викари, Фелипе, Маттьелло, Скьяттарелла, Лаццари, Вивиани, Грасси, Антенуччи, Флоккари.

Главный арбитр матча: Паиретто.

Предупреждения: Вивиани — 13, Баррето — 15, Рамирес — 39, Сала — 65, Викари — 72, Скьяттарелла — 77, Мора — 84.

Голы: Квальярелла 90+2 (пен) — 1:0, Квальярелла 90+4 — 2:0.