Рим, 30 декабря, 2017, 18:54 — ИА Регнум. «Рома» и «Сассуоло» разыграли матч в рамках 19-го тура Серии А на стадионе «Стадо Олимпико». Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 31-й минуте итальянский опорный полузащитник Лоренцо Пеллегрини открыл счет точным ударом в дальний нижний угол после передачи Эдина Джеко — 1:0. На 78-й минуте Симоне Миссироли сравнял счет, замкнув навес Федерико Пелузо — 1:1.

Статистика матча («Рома"/"Сассуоло»)

Удары 15/10

Удары в створ 4/4

Владение 63%/37%

Фолы 13/13

Набрав 39 очков «Рома» осталась на 4-й строчке. «Сассуоло» с 21-м очком остался на 14-й позиции.

Составы на матч:

«Рома»: Бекер, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Наингголан, Пеллегрини, Де Росси, Джеко, Перотти, Шик.

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Каннаваро, Маньянелли, Миссироли, Дункан, Фальчинелли, Политано, Рагуза.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Предупреждения: Джеко — 58, Маньянелли — 90+2, Фильчинелли — 90+4.

Голы: Пеллегрини 31 — 1:0, Миссироли 78 — 1:1.