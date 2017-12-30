Екатеринбург, 30 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 30 декабря эвакуировали крупнейшие торговые центры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный террорист

По громкой связи покупателей просили покинуть здания, при этом ссылаясь на технические причины, а уже на улице требовали отойти на безопасное расстояние. Как сообщают сами граждане в соцсетях, эвакуации подверглись такие торговые центры, как «Гринвич», «Карнавал» и «Мега».

Отметим, в связи с предновогодним ажиотажем в торговых центрах покупателей было достаточно много. Многие приехали из соседних городов, чтобы закупиться к Новому году. Им пришлось пересматривать свои планы.

В правоохранительных органах подтверждают факт эвакуации. В качестве причины названо сообщение от неизвестного лица о якобы заложенном взрывном устройстве.

Отметим, массовые эвакуации прошли в России и 29 декабря. Коснулись они Хабаровска, Кемерова, Ижевска, Томска Иркутска.

В Уральском федеральном округе эвакуировали объекты Нижневартовска и Сургута.