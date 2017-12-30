Бишкек, 30 декабря, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Известный киргизстанский политик и бизнесмен, лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт», экс-кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов сегодня, 30 декабря, заявил об уходе с политической арены, пишет ИА «Knews».

Kenesh.kg Омурбек Бабанов

Бабанов попросил прощения «у тех, кого, возможно, обидел» и у своих избирателей — за то, что не смог оправдать их надежды в ходе прошедших 15 октября 2017 года президентских выборов, на которых он занял второе место, проиграв кандидату от партии власти Сооронбаю Жээнбекову.

«Были недоработки и ошибки с моей стороны, и я это признаю. Уверен, что наш мудрый народ все понимает, история даст свою оценку», — добавил он.

По словам Омурбека Бабанова, еще до выборов главы государства, он пообещал своим соратникам по политической партии уйти из политики в том случае, если не сможет получить поддержку большинства народа. Теперь же он намерен сосредоточить свои силы на международных бизнес-проектах.

«Дорогие киргизстанцы, с полным осознанием всех вышеуказанных обстоятельств я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным решением в сложившейся ситуации. В этой связи, заявляю о сложении с себя полномочий депутата республиканского парламента» — заявил политик.

Подводя итог, уходящий Бабанов похвалил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева за «достойный вклад в сохранение и укрепление стабильности в стране», а также попросил власти не использовать инструменты политического преследования против его сторонников и членов его команды.

«Если и были политические ошибки, то вся ответственность лично на мне. Политики приходят и уходят, а люди остаются. Солдаты не несут ответственности за ошибки генералов. Нашей стране важен каждый кадр, каждый патриот», — резюмировал Омурбек Бабанов.

Справка ИА REGNUM:Омурбек Бабанов — один из наиболее заметных политических деятелей Киргизии. Также известен как весьма состоятельный предприниматель, владеющий, среди прочего, рядом киргизских СМИ. Ранее политик сообщал в СМИ, что все члены его семьи (у Бабанова 6 сестер) владеют собственным бизнесом:

«Одна из близких родственниц получает дивиденды от банка, у другой сестры — аптечная сеть, еще одна занимается металлом. Моя супруга также владеет определенным бизнесом»

После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Омурбек Бабанов покинул страну и прекратил публичную деятельность.