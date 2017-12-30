Дамаск, 30 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Сирийское правительство намерено сделать страну нефтегазовым мостом между Азией и Европой, заявил 30 декабря журналистам РИА «Новости» министр нефти Сирии Али Ганим.

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«Так как страны Ближнего Востока владеют 40% мировых запасов природного газа, в то время как западная Европа потребляет 85% природного газа… мы убедим соседние страны и мировые компании построить магистрали для транспортировки энергоресурсов через территорию Сирии и это скажется положительно на обеспечение электроэнергией Сирии и на экономике страны в целом», — сказал Али Ганим.

Он отметил, что из-за войны была остановлена реализация проектов газопровода между Ираном, Ираком и Сирией, который можно было бы продолжить в Европу. По словам Ганима, такой трубопровод мог бы пропускать 110 миллионов кубов газа в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате военной операции сирийской армии при поддержке российской группировки к исходу 2017 года основная часть нефтегазовых месторождений Сирии была освобождена от боевиков незаконных вооруженных формирований.