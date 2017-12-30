Ливерпуль, Великобритания, 30 декабря, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рассчитывает перейти в «Барселону» и начал поиски дома в Каталонии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Филиппе Коутиньо

По информации издания, футболист рассчитывает на то, что английский клуб не будет препятствовать его переходу в стан сине-гранатовых. Сумма трансфера может достигнуть €150 млн.

Напомним, трансфер Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» мог состояться летом 2017 года. Однако английский клуб не отпустил игрока, его контракт рассчитан до 2022 года.

Коутиньо в 2013 году перешёл в «Ливерпуль» из «Интера». За это время он провёл за мерсисайдцев 200 матчей, в которых забил 54 гола.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Гризманна