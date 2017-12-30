Москва, 30 декабря, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Россия учтёт при военном планировании факт размещения в Японии американских комплексов ПРО, заявил 30 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Сергей Рябков напомнил, что развертывание таких комплексов, пригодных для запуска ракет средней и малой дальности, российская сторона считает нарушением договора по РСМД.

«Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создаёт для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании», — цитирует слова Сергея Рябкова агентство RT.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России призвал японское руководство «взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии приняло решение разместить на территории страны американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Напомним, в случае прямого конфликта России и США районы базирования американских комплексов ПРО станут целями для российского удара, характер которого будет определяться складывающейся обстановкой.