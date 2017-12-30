Москва, 30 декабря, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Россия полностью соблюдает режим санкций, введенных Совбезом ООН в отношении КНДР, сообщает 30 декабря пресс-служба МИД РФ.

(сс) stephan КНДР

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщения ряда западных СМИ о морских поставках нефти в Северную Корею, которые якобы осуществляет РФ в нарушение санкций Совета безопасности ООН.

В частности, агентство Reuters сообщило о нескольких случаях поставок, якобы зафиксированных в октябре и ноябре 2017 года. При этом, по уже сложившейся традиции, агентство так и не смогло предоставить никаких доказательств этих утверждений.

МИД РФ напомнил, что полного запрета на поставки топлива в КНДР не существует, ООН ввела квоты на такие поставки, соблюдение которых контролирует соответствующий комитет.

«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — указано в заявлении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР по инициативе США, подготовивших соответствующую резолюцию.