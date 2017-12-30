Пенсакола, США, 30 декабря, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший объявил о том, что проведёт свой прощальный бой. Об этом сообщает Pensacola Journal.

Fedyanin Nikita Рой Джонс-младший

Джонс проведёт последний поединок 8 февраля в своём родном городе Пенсакола во Флориде. Бой пройдёт в категории первого тяжёлого веса.

Напомним, Джонс выступал на профессиональном уровне с 1989 года. За свою карьеру он провёл 74 поединка. Из них одержал 65 побед, в том числе 47 нокаутом, и девять раз проиграл.

Джонс становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях. В 2016 году Джонс, получивший российское гражданство, объявил о завершении карьеры после того, как проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде Энцо Маккаринелли.

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