* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 30 декабря, 2017, 12:21 — ИА Регнум. После поражения в Сирии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова присваивать себе чужие теракты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, комментируя ситуацию вокруг взрыва в Санкт-Петербурге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв 27 декабря в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters.

«ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас, когда имидж группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии, будут пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты», — полагает Шхагошев.

Такой тактики террористы будут придерживаться для вовлечения новых членов в организацию, рассуждает он. Шхагошев уверен, что для российских правоохранителей важно раскрыть это преступление, важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем.

Взрыв произошел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Из-за взрыва пострадали 14 человек.