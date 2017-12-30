Орехово-Зуево, Московская область, 30 декабря, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Гигантская автомобильная пробка образовалась на федеральной трассе М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Московской области в сторону Нижнего Новгорода. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает телеканал RT.

(сс) 0532-2008 Пробка

Сообщается, что пробка длиной более 20 километров образовалась из-за капитального ремонта дорожного полотна трассы М-7. Ремонт автодороги проходит на границе Московской и Владимирской областей.

По данным Автодора, общая длина реконструированного участка трассы составляет порядка 4 км. Из-за ремонта движение на ремонтируемом участке трассы осуществляется только по двум полосам из четырёх.

В итоге, огромное количество автомашин, среди которых очень много большегрузных фур, скопилось на автотрассе.