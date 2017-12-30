Перт, Австралия, 30 декабря, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Сборная России по теннису проиграла команде США на старте Кубка Хопмана. Матч, состоящий из трёх игр, закончился со счетом 2:1 в пользу американцев.

Теннис

Сначала Анастасия Павлюченкова проиграла Коко Вандевеге со счётом 3:6, 3:6. После этого Карен Хачанов уступил Джеку Соку со счётом 4:6, 6:1, 3:6.

В парной игре, в которой сеты играются до четырёх геймов, российские теннисисты победили американцев — 3:4 (3:5), 4:1, 4:2.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Швейцарии, в составе которой выступают Роджер Федерер и Белинда Бенчич. Матч пройдёт 2 января.

Напомним, Кубок Хопмана проходит в австралийском Перте с 30 декабря по 6 января. В нём принимают участие восемь команд, разделённых на две группы. Сборная России попала в группу вместе с командами США, Швейцарии и Японии.

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