Челябинск, 30 декабря, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Аirbus A320, выполнявший рейс из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона лайнера. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают челябинские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах .

Julian Herzog Самолёт Airbus A320

Сообщается, что экипаж пассажирского самолета Аirbus A320 авиакомпании «Россия», вылетевшего утром 30 декабря из Челябинска в Санкт-Петербург, сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку в аэропорту вылета.

Самолёт кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо, а затем благополучно совершил посадку.

В результате инцидента никто не пострадал.