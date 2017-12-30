Москва, 30 декабря, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала самые опасные с точки зрения отравления блюда для новогоднего стола. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 30 декабря, на официальном сайте ведомства.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР За новогодним столом

По данным Роспотребнадзора, самыми опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной. Такие блюда практически всегда присутствую на новогодних столах граждан России.

Определённую опасность также представляют кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и прочие.

Также Роспотребнадзор предупреждает, что на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

Вместе с продуктами питания человеку могут передаваться возбудители таких опасных болезней, как дизентирия, иерсиниоз, кампилобактериоз, сальмонеллез, а также ноовирусы, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А и ряд других болезней.

Также есть существенная опасность пищевой токсоинфекции. Это когда в продуктах питания накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Основными причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве отметили, что все это конечно не означает, что российским гражданам в Новый год следует отказаться от любимых блюд. Чтобы снизить риск подхватить опасное заболевание нужно помнить о некоторых простых правилах, которые в этом помогут.

Во-первых, если вы все же решили приготовить салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях, то делать это нужно в небольших количествах, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

Если вы приобретаете готовые блюда в магазине, то нужно тщательно следить за временем его изготовления и сроком реализации.

Полуфабрикаты, изделия из мяса необходимо обязательно подвергать повторной термической обработке.

Пирожные и торты с кремом необходимо хранить в холодильнике, так как это скоропортящиеся продукты.

Перед готовкой и после контакта с сырой продукцией всегда необходимо мыть руки. Кроме того, следует использовать отдельные разделочные доски и ножи — для «сырого» и «готового».

Зелень, овощи и фрукты перед употреблением нужно тщательно промывать кипятком.

Что касается рубленного мяса, то его нельзя готовить заблаговременно.

При хранении в холодильнике не следует помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

Если вы чувствуете недомогание или у вас признаки пищевого отравления, то ни в коем случае не занимайтесь готовкой еды к праздничному столу, а обращайтесь к врачу.