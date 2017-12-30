Киев, 30 декабря, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что Крымский мост является уязвимым объектом для ракетных атак и авиаударов. Об этом Романенко заявил накануне, 29 декабря, в ходе чат-общения с читателями украинского издания «Главред».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Игра в войну

По словам Романенко, Крымский мост представляет собой «стратегическую артерию», по которой Россия, названная генералом «противником», может обеспечивать снабжение своей войсковой группировки на полуострове. Кроме того, мост безусловно обеспечит экономический рост Крыма.

«Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», — недвусмысленно намекнул Романенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине долгое время не могли поверить, что Россия действительно строит мост через Керченский пролив, чтобы соединить Крым с остальной территорией.

Различные украинские «эксперты» и представители власти с пеной у рта утверждали, что мост через Керченский пролив построить невозможно, и все заявления российской стороны на этот счёт — чистой воды пиар.

Когда же игнорировать процесс стройки стало уже невозможно, украинские власти начали придумывать всевозможные причины, по которым строительство Крымского моста надо заморозить и вообще отменить. Утверждалось, что мост якобы будет мешать украинскому судоходству и отрежет украинские порты Азовского моря от мировых торговых путей.

К этому делу привлекли украинских «экологов», которые конечно же посчитали, что строительство моста опасно для окружающей среды и его надо срочно прекратить. Вскоре украинские политики начали искать возможность подать в суд на Россию в какие-нибудь «международные суды» за строительство моста.

Теперь вот начались рассуждения о ракетных атаках и авиаударах по Крымскому мосту. При этом Романенко прекрасно понимает, что любая подобная атака — это объявление войны России, но украинцам он об этом не скажет.

За всем этим словесным бредом скрывается одно — на Украине понимают, что Крым им уже никогда не вернуть, и с введением в строй моста через Керченский пролив экономическая связь Крыма с остальными регионами России многократно усилится. Вот только примириться с этими фактами на Украине не могут.