Витория-Гастейс, Испания, 30 декабря, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в 15-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:90.

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«Армейцы» проиграли первую четверть с разницей «-8». Однако к большому перерыву сумели отыграться и выйти вперёд с преимуществом в три очка.

В третьей четверти баскетболисты «Басконии» выровняли положение. Но в последнем отрезке матча «армейцы» смогли организовать решающий отрыв, благодаря которому одержали итоговую победу в матче.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 25 очков. Наибольшую результативность в составе «Басконии» показал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 36 очка после 15 матчей. «Баскония» набрала 21 очко и идёт на девятом месте.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 15-й тур.

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 81:90 (26:18, 22:33, 24:19, 9:20).

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