Пхеньян, 30 декабря, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика будет всеми силами наращивать свой ядерный потенциал и развивать его. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Сообщается, что в преддверии Нового года, Трудовая партия Кореи и руководство государства указывают основные приоритеты развития социалистической Кореи в предстоящем году.

Одним из таких приоритетов является наращивание оборонной мощи государства и развитие ядерных сил республики для сдерживания агрессивных устремлений США.

«Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — сказано в сообщении.

Напомним, что 3 сентября 2017 года КНДР успешно испытала водородную бомбу. Это событие названо «великой победой», которая подняла Северную Корею на уровень мировой ядерной державы. Кроме того, в сообщении ЦТАК подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия, ядерная война была предотвращена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году КНДР провела серию ядерных и баллистических испытаний, которые явно показывают, что у этой страны есть ядерное оружие. США и их сателлиты пытаются заставить КНДР отказаться от него, но все их попытки безрезультатны.

Через Совет Безопасности ООН удалось провести ряд резолюций об экономических санкциях против КНДР. Однако и это не останавливает Северную Корею, которая всерьёз намерена и дальше развивать и наращивать свой ядерный потенциал.

Обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряжённой. После каждых северокорейских испытаний США и их сателлиты проводят на территории Южной Кореи и у берегов КНДР масштабные военные учения с целью демонстрации силы и давления на КНДР. Однако, у Пхеньяна такие учения вызывают лишь гнев и укрепляют решимость Северной Кореи дать отпор потенциальным агрессорам.