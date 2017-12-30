Вашингтон, 30 декабря, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Расчленения Сирии зоны по существующей линии демаркации Вашингтон не планирует, сообщил журналистам американский министр обороны Джеймс Мэттис.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Комментируя ситуацию с действиями США на территории Сирии, американский министр отметил, что задача борьбы с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) не снята, поскольку они, выбитые из города Ракки, переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Здесь проходит линия деконфликтации с российскими военными.

«Мы понимаем, что по реке проходит линия деконфликтации», — сказал Мэттис.

По его словам, эта линия не будет использоваться Вашингтоном для раздела Сирии — то есть для разграничения зон действия США и России.

«У нас есть демаркационная линия — так обстоят дела», — сказал Мэттис.

Тем не менее расчленения Сирии по этой линии не планируется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на брифинге Мэттис заявил, что после физической ликвидации «халифата» характер борьбы так называемой антитеррористической коалиции с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет изменен.

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