* ИГ — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 30 декабря, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Ответственность за теракт в торговом центре «Перекресток» (Санкт-Петербург) взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Nac.gov.ru На месте взрыва

Напомним, последний теракт в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря около 18:50 мск. В «Перекрестке» в камере хранения взорвалась бомба. Пострадали 18 человек, причем сначала сообщалось о десяти раненых.

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Взрыв был официально признан терактом, о чем 28 декабря объявил российский президент Владимир Путин. В связи со случившимся расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом».

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В связи с ЧП ведется работа многих служб и ведомств. Из магазинов торговой сети «Перекресток» убраны камеры хранения, причем их обещали возвращать по мере завершения проверки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с ЧП в «Перекрестке» Кремль не видит просчетов в действиях спецслужб.

Он отметил, что Путин получает о расследовании своевременную и полную информацию — по мере продвижения расследования.

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