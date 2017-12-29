Киев, 30 декабря, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Из числа обмененных военнопленных, вернувшихся из Донбасса, 14 человек — фигуранты уголовных дел о дезертирстве, заявил советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко и пленные

«Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои», — написал Бирюков. — Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей».

Украинский чиновник уточнил, что первоначально их планировали доставить отдельно от других обмененных — на этапе перелета из Харькова. Их хотели доставить на аэродром Жуляны, но эта воздушная гавань не принимала самолеты по погодным условиям.

«А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи», — уточнил Бирюков.

Он пояснил, что до окончательного решения суда этим гражданам не будет выплачена единовременная материальная помощь.

По словам представителя украинского президента, Украина добивалась и будет добиваться освобождения пленных, независимо от того, какой это гражданин. Он подчеркнул, что «на ту сторону» отказались уходить примерно 50 человек.

«А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее — приехали», — написал Бирюков.

Напомним, обмен военнопленными Украины и Донбасса состоялся 27 декабря в районе города Горловка (ДНР) на линии соприкосновения. На Украину из ДНР и ЛНР вернулись 73 человека, в Донбасс с Украины — 237 пленных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря украинский президент Петр Порошенко заявил, что всех украинских военнопленных, вернувшихся из Донбасса, отправят на психологическую реабилитацию.