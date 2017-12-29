Париж, 29 декабря, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Руководство Израиля официально уведомило специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о своем выходе из данной организации, 30 декабря сообщает Agence France-Presse.

Флаг Израиля

Глава ЮНЕСКО Одри Азулай подтвердила, что получила официальное уведомление от официальных представителей Израиля в пятницу, 29 декабря.

Израиль заявил, что выйдет из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года. Одри Азулай добавила, что «глубоко сожалеет» о решении израильского правительства.

Напомним, около двух месяцев назад, 12 октября, США также объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО.

Вслед за решением Вашингтона премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел подготовить выход страны из данной организации.

Напряженность внутри ЮНЕСКО не снижалась с 2011 года, когда руководство организации признало государственность Палестины. Этот шаг противоречит позиции США и Израиля, согласно которой признанию палестинской государственности должно предшествовать мирное соглашение, достигнутое в ходе переговорного процесса между Израилем и Палестиной.