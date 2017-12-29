Москва, 29 декабря, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе, проходить повторное медицинское освидетельствование. Соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

Минобороны России ВС России

Согласно новым правилам, гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооружённых сил, теперь вправе пройти медицинское переосвидетельствование для определения его годности службе.

В случае признания гражданина годным к военной службе или годным с незначительными ограничениями, он переводится военным комиссариатом на воинский учёт граждан, не пребывающих в запасе.

Инициатором законопроекта в Совете Федерации отмечали, что в военные комиссариаты регулярно поступают обращения граждан, признанных ограниченно годными, с просьбами о возможности медицинского переосвидетельствования после прохождения ими лечения.

По оценкам авторов закона, новые правила могут затронуть до шести тысяч человек ежегодно.

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