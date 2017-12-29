Вашингтон, 29 декабря, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Самым выгодным вложением инвесторов в 2017 году стал биткоин, который за год вырос на 1500%, сообщает 29 декабря агентство Bloomberg.

Биткоин и доллар

Однако эксперты отметили, что вложения в биткоин имеют очень высокие рискаи.

Среди национальных валют самым успешным оказался мозамбикский метикал, который вырос на 21% по отношению к доллару. Чешская крона и польский злотый поднялись на 18% относительно американской валюты.

Инвестиции в узбекский сум оказались менее успешными. Национальная валюта Узбекистана подешевела на 60%.

Среди сырьевых активов наибольший рост цен наблюдается на палладий, стоимость которого увеличилась на 54%. Медь и алюминий выросли в цене на 29%. Природный газ напротив — подешевел на 27,5%.

Среди ценных бумаг отмечены государственные облигации Греции, которые выросли на 60%, а вот облигации Венесуэлы упали в цене на 55%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года российский рубль укрепился по отношению к доллару на 4,7% и ослаб по отношению к евро на 7%. В течение всего 2017 года направленного тренда у рубля не было, и он колебался в пределах от 55,73 до 61,3 рубля за доллар.