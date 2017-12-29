Подгорица, 29 декабря, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий подготовил обращение к священнослужителям и всем православным с призывом не допустить окончательного отделения от Сербии края Косово и Метохия. Как сообщает белградское издание Blic со ссылкой на источники, документ был представлен в минувшее воскресение, 24 декабря, на закрытой встрече духовного лидера православных Черногории с ближайшими сподвижниками, состоявшейся в церкви Святого Николая в Радовичах.

Драган С. Танасијевић Митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий

По информации агентства, во встрече приняли участие пребывающий на покое бывший епископ Захумско-Герцеговинский Атанасий Евтич, епископ Положский и Кумановский Иоаким и другие священнослужители.

Сообщается, что в ближайшее время текст обращения будет представлен для обсуждения другим владыкам, а также ряду представителей интеллигенции. Только после этого документ представят общественности.

Источники сообщают, что митрополит Амфилохий намерен найти широкую поддержку в Сербской православной церкви, чтобы выступить против объявленного президентом Сербии Александром Вучичем внутреннего общественного-политического диалога по косовскому вопросу, итогом которого, как ожидается, должны стать предложения по окончательному урегулированию отношений между Белградом и Приштиной.

«Впервые в сербской истории нависла угроза того, что сербской рукой может быть подписано предание Косово и Метохии в чужие руки», — говорится в начале обращения митрополита.

«Безответственная политика, одобрение EULEX, перенос диалога по Косово и Метохии под крыло Европейского союза, запуск технического диалога и подписание неконституционных Брюссельских соглашений, процесс сецессии Косово и Метохии породили тревожный импульс. Этот процесс можно и нужно остановить», — отмечается в обращении.

Митрополит Амфилохий также указывает, что требования США и наиболее влиятельных стран ЕС о том, чтобы Белград и Приштина заключили «юридически обязывающее соглашение» и Сербия согласилась на членство Косово в международных организациях, включая ООН, являются неприемлемыми и должны быть отклонены «единожды и навсегда», как и любые другие инициативы по отделению Косово.

В своём обращении митрополит также говорит лично об Александре Вучиче, и в частности, упоминает его заявление о том, что замороженный конфликт неустойчив, и Сербия не может 10, 20 или 50 лет оставаться в этом состоянии, если думает о будущем детей и внуков сегодняшнего поколения.

«Будущие поколения не будут счастливы от того, что мы оставим им в наследство нерешённым этот вопрос, но будет ещё более прискорбным если мы обесчестим и себя, и их, отвергнув Косово и Метохию, нашу славу и наш Иерусалим», — заявляет Амфилохий.

В конце документа также указывается, что «никто не может унизить Сербию, если только она не унизит сама себя», а далее следует прямое обращение к Александру Вучичу:

«Клятва, которая даётся на Евангелии во время принесения присяги, обязывает защищать государственные и национальные интересы, невзирая на опасности и шантаж. Без Косово и Метохии или какой-либо иной части своей территории Сербия не только будет изувечена, но и навсегда будет побеждена как страна, которая продала свою судьбу и уничтожила свою идентичность».

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

По инициативе президента Сербии Александра Вучича в стране на различных площадках проводится широкий общественный диалог по косовскому вопросу, итоги которого должны быть подведены в марте 2018 года. Ожидается, что сербская сторона выступит с рядом инициатив, которые потребуют компромиссов как от Приштины, так и от самого Белграда.

На территории отделившегося от Сербии края расположено большое число сербских православных святынь, в том числе монастыри Высокие Дечаны, Грачаница, Патриархат Печа, Церковь Богородица Левишка. Православные объекты уже сейчас планомерно уничтожаются косовскими албанцами в присутствии международных сил под руководством НАТО (KFor), а в случае полноценного признания Республики Косово и получения ею членства в международных организациях все эти объекты полностью перейдут под контроль Приштины.

По данным сербских властей, за последнюю четверть века на территории Косово подверглись нападениям 236 храмов, церквей и других объектов, принадлежащих Сербской православной церкви, в том числе имеющих статус культурных и исторических памятников. Подавляющее большинство из них было практически полностью уничтожено, расхищено более 10 тысяч икон и других предметов. За этот же период в Косово разрушено или повреждено 256 сербских кладбищ.

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