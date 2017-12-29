Москва, 29 декабря, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Из-за аномального тепла в Москве отложили открытие новогоднего фестиваля Александра Ковтунца «Ледовая Москва», которое должно было состояться сегодня, 29 декабря, на Входной площади Парка Победы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, премьеру были вынуждены перенести на начало 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ каток. Москва, 2016

Напомним, в 2017 году главной темой фестиваля выбран «Футбол пяти континентов». На фестивале будут представлены ледовые фигуры из 11 российских городов, принимающих у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, а также 32 скульптуры, символизирующие стран-участниц. Для строительства данных скульптур в Москву завезли 2 тыс. тонн природного льда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на всей территории России, за исключением Юго-Западной Сибири, ожидается тёплая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на четыре-девять градусов. По ожиданиям синоптиков, в январе 2018 года тёплый фронт будет преобладать, вследствие чего температура будет стремиться к нулю, и неизбежны гололёды.

Глава Росгидромета также подчеркнул, что многие аэропорты будут проводить антиобледенительные мероприятия на аэродромах, и не исключены задержки рейсов, как внутренних, так и зарубежных.

Читайте подробнее: Отмены рейсов, море снега и талый январь: новогодний прогноз Гидрометцентра