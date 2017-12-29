Калуга, 29 декабря, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В Калужской области на территории АО «Думиничский мясокомбинат» состоялось открытие очистных сооружений, сообщили 29 декабря в пресс-службе областного правительства.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Открытие очистных сооружений на территории АО «Думиничский мясокомбинат»

На реконструкцию очистных сооружений и озеленение территории компания потратила 26 млн рублей.

В правительстве работу предприятий по строительству очистных сооружений приурочили к году экологии в России. В регионе в эти проекты вложено более 1 млрд рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Открытие очистных сооружений на территории АО «Думиничский мясокомбинат»

Подобные сооружения в области также построили Калужская птицефабрика, Калугаоблводоканал и ООО «Райт-К». Строительство продолжается на территории еще пяти предприятий.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Варвары Антохиной, строительство очистных сооружений позволит снизить загрязнение сточных вод и создать благоприятную среду для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из серьезных экологических проблем Калужской области считается состояние реки Страдаловки в Боровском районе, об ужасающем состоянии которой экологии заявили еще в 2011 году. В реку свои сточные воды сбрасывают: кондитерский завод «ЛоттеКФ Рус Калуга», ООО «ЖКУ «Кабицино» и ООО «Руукки Рус».

Отметим, среди компаний, строящих очистные сооружения, данные предприятия не отмечены.