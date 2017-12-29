Калуга, 29 декабря, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В магазинах Калуги с 20 по 27 декабря среди продовольственных товаров самый значительный рост стоимости отмечается на мандарины и лук, цена которых увеличилась на 6%, сообщили 29 декабря в пресс-службе правительства области.

Мандарины

Рост цен в федеральных торговых сетях также наблюдается на колбасы — 1,6%, картофель — 4%, огурцы и виноград — 2%. Стоимость апельсинов напротив — уменьшилась на 2%.

Среди областных центров центрального федерального округа в Калуге самые низкие цены на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, рис, огурцы, помидоры и яблоки. Однако самая высокая цена на мороженую рыбу.

Оптовая цена бензина и дизельного топлива в декабре уменьшилась на 5%, а розничная — увеличилась на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 13 по 20 декабря 2017 года в магазинах Калуги зафиксировано увеличение цен на сливочное масло, свежие огурцы, яблоки, бананы, виноград, куриные яйца.

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