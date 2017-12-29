НАТО идёт к диалогу с Россией по военной линии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Мучительный поиск диалога: в НАТО решили налаживать диалог с Россией через военные каналы связи;
- Русские не дремлют: в хакерских атаках на Украине обнаружили «российский след»;
- «Какая-то клоунада»: белорусские авторы ИА REGNUM проведут ещё один Новый год в СИЗО;
- Не прячьте ваши денежки: клиенты банка ВТБ-24 не могут получить средства на счёт;
- Дорожный раздел: новые номера получат федеральные трассы.