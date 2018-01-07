Москва, 7 января, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.

Елочная игрушка

«Этот светлый день согревает сердца и напоминает нам об идеалах добра и милосердия», — отметил спикер Госдумы.

Рождество обращает нас к духовным традициям, которые веками передаются из поколения в поколение, продолжил он.

«Пусть этот праздник принесет в наши семьи радость и тепло общения с близкими», — сказал он.

Рождество Христово — один из главных господских двунадесятых праздников и по значимости считается вторым после Пасхи. Рождество Христово можно смело назвать одним из самых значимых, любимых и долгожданных религиозных торжеств для жителей 145 государств. В этот день все верующие христиане радуются вести о рождении Иисуса Христа, отмечают новый календарный цикл и приветствуют обновление всего живого на Земле.