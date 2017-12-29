Калуга, 29 декабря, 2017, 16:15 — ИА Регнум. 29 декабря в Калуге был торжественно открыт бюст командующего 50-й армией генерала Ивана Болдина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в церемонии открытия бюста, установленного в сквере Болдина, приняли участие заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев, глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, председатель правового комитета Городской думы Александр Одиночников, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов, депутат Городской думы Вячеслав Лаврецов, руководители подразделений Городской управы, жители микрорайона и активисты территориальных общин.

Пресс-служба Городской думы Калуги Бюст командующего 50-й армией генерала Ивана Болдина

Пресс-служба Городской думы Калуги 29 декабря в Калуге был торжественно открыт бюст командующего 50-й армией генерала Ивана Болдина

«Иван Васильевич Болдин является почётным гражданином города Калуги, 27 декабря на заседании Городской думы было принято решение об установке бюста выдающегося военачальника, — рассказал Александр Иванов. — Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной, перед воинами Красной армии, освободившими наш город. В декабре 1941 года, в лютый мороз, по занесённым снегом полям части 50-й армии под командованием Ивана Васильевича Болдина прорвались к Калуге и затем, в тяжёлых боях, квартал за кварталом освободили наш город. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, калужане свято хранят память об их подвиге».

Пресс-служба Городской думы Калуги «Мы в неоплатном долгу перед воинами Красной армии, освободившими наш город», — уверен глава городского самоуправления

Также глава городского самоуправления выразил благодарность всем, кто принял участие в создании сквера и установке памятника генерала Болдина.

«Огромный вклад в дело создания сквера и установки памятника внесли жители микрорайона, активисты местной территориальной общины, депутат Городской думы Александр Одиночников и председатель ветеранской организации фабрики «Гигант» Зинаида Щербитова, — подчеркнул Александр Иванов. — Сначала они обратились к руководству города с предложением на месте пустыря разбить сквер, затем предложили присвоить ему наименование в честь генерала Болдина, а теперь, по их инициативе в сквере установлен бюст прославленного полководца. Благодарю всех причастных за активную гражданскую позицию, совместными усилиями нам удалось не только создать новый объект благоустройства, но и увековечить память командира 50-й армии, освободившей наш город в декабре 1941 года».