Париж, 29 декабря, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Большой фестиваль мультфильмов и сеть кинотеатров КАРО приготовили москвичам необыкновенный новогодний подарок — шесть специальных показов мультфильма «Большой злой лис и другие сказки». Фильм включен в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» за 2017 год, претендует на призы в пяти номинациях «Annie», удостоен приза Дирекции Большого фестиваля мультфильмов и при этом так и не обрел российского прокатчика. Регулярные показы этого очаровательного, веселого, очень красивого и изящного мультфильма в России не планируются.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». Реж. Бенжаман Ренне. 2017. Франция — Бельгия Празднование

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». Реж. Бенжаман Ренне. 2017. Франция — Бельгия Волк за готовкой

«Большой злой лис и другие сказки» впервые был показан в нашей стране в международный день анимации и произвел неизгладимое впечатление на профессионалов мультипликации, о чем мы сообщали в нашем материале.

Президент Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино, режиссер Сергей Меринов признал мультфильм абсолютным шедевром, отметив шикарную графику, безупречную анимацию и улетный юмор. Программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко обратила внимание на любовно прописанные детали, обаятельную и глубоко личную повествовательную манеру и хороший, непредсказуемый юмор.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». Реж. Бенжаман Ренне. 2017. Франция — Бельгия Сцена

«Большой злой лис» — второй полнометражный фильм Бенжамана Ренне, уже известного поклонникам европейских мультфильмов по милой, трогательной сказке «Эрнест и Селестина». Новая лента выполнена в той же изящной визуальной манере со стилизованной под акварель картинкой, но обладает более активной динамикой: история наполнена гэгами, погонями, полетами, опасными приключениями и увлекательными путешествиями. Фильм состоит из трех историй из жизни зверюшек: ответственного поросенка, добрых, но безалаберных кролика и гуся, ленивого аиста, коварного волка, находчивых куриц и, конечно, лиса, который хочет быть самым страшным зверем в лесу. Мультфильм не позволяет скучать зрителям любого возраста, а детей приводит в полный восторг. Остроумные диалоги разыграны художниками-мультипликаторами просто мастерски, а каждый персонаж обладает своей уникальной обаятельностью и характером.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». Реж. Бенжаман Ренне. 2017. Франция — Бельгия Крик отчаяния

Показы мультфильма «Большой злой лис и другие сказки» пройдут с 2 по 7 января 2018 года в 12.00 в кинотеатре «КАРО Октябрь».