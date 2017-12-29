Калуга, 29 декабря, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области проведёт 25 электронных аукционов по выбору проектировщиков в 2018 году. По результатам аукционов определены победители на проектирование 339 ремонтно-строительных работ в 224 многоквартирных домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель регионального фонда Нина Борисова.

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По её словам, в настоящее время с профильными организациями уже заключено 23 договора на проектирование 293 работ. Общая цена заключенных договоров составила 38,2 млн рублей.

Между тем, признана уклонившейся от заключения договора одна проектная организация. С ней планировалось заключить два договора на выполнение 46 проектных работ по 19 многоквартирным домам. Сейчас фондом ведётся работа по заключению договора с другой проектной организацией, этот процесс завершится до конца 2017 года.

Более половины проектируемых работ, а именно 195, перед сдачей заказчику пройдут государственную экспертизу и получат заключение о соответствии применённых в сметном расчёте действующих нормативов в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Первые готовые проекты фонд уже получил, но основная их часть поступит заказчику к концу февраля 2018 года. Параллельно с этой работой и по мере готовности проектов региональный оператор будет размещать на электронной площадке извещения о проведении аукционов на непосредственные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирных домах.

В реализации краткосрочного плана 2018 года участвуют два городских образования — Калуга и Обнинск, а также 24 муниципальных района области.

Напомним, за 2,5 года действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в России было отремонтировано более 51 300 домов, в которых проживают более 7 млн человек.