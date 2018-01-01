Москва, 1 января, 2018, 07:42 — ИА Регнум. С 1 января система «ЭРА-ГЛОНАСС» научится отправлять данные о ДТП напрямую страховщику через автоматизированную информационную систему ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.

Minsvyaz.ru «ЭРА-ГЛОНАСС»

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, надо будет в течение десяти минут после аварии нажать на кнопку, после чего терминал передаст страховщику некорректируемые данные об аварии и ее обстоятельствах. Далее водителю в течение часа необходимо будет произвести фото‑ и видеосъемку поврежденных транспортных средств и отправить данные в страховую с помощью специального мобильного приложения.

Кроме того, пользователям системы будут предлагать платные услуги, в частности, вызов техпомощи, доставка топлива на место, эвакуация автомобиля. Это связано с тем, что АО «ГЛОНАСС», которое является оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС», оставят без бюджетного финансирования.