Санкт-Петербург, 29 декабря, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Станции Петербургского метрополитена «Горьковская» и «Невский проспект» на второй (синей) линии открыты для пассажиров. Их закрывали из-за задымления в 14:22 в пятницу, 29 декабря.

Https://vk.com/spb_today Толпа в метро из-за закрытия станций (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«В 15:11 станции «Горьковская» и «Невский проспект» открыты», — проинформировала пресс-служба подземки.

Как сообщалось, станции закрывали из-за проникновения в тоннели дыма извне, через вентиляционную систему. В подземке была включена дополнительная вентиляция.

Одна из петербурженок сообщила, что пассажиры «чуть не задохнулись в тоннеле». «А машинист — хамло, мужчина нажал на кнопку экстренной связи, а тот в ответ: «Да знаю я», — пишет она в социальной сети.

Горожане сообщали в соцсетях, что задымление наблюдалось на «Невском проспекте», «Сенной площади» и «Горьковской», на этих станциях чувствовался запах гари, дымом пахло также и на «Петроградской», но людей пропускали в вестибюль и позволяли сесть в вагоны.

На пересечении трех веток, по словам одного из пассажиров, была «сильная давка». «Кто находится в метро, тех не выгоняют, но вход закрыли», — поясняет он.

По словам петербуржцев, движение от станции «Купчино» было сильно затруднено, поезда стояли в тоннеле.

«Закрыть *** этот метрополитен, раз такие проблемы создает, и вернуть трамвайные пути в центр», — посыпались предложения от горожан.

Люди, вспоминая о недавних терактах, опасались пользоваться общественным транспортом. «У меня мама приедет, такси закажу. Страшно, что творится в городе», — пишет Инна.

Тем временем, по утверждению одного из горожан, компании «Яндекс.Такси» и «ТаксовичкоФ» якобы подняли цены в центре города на 150 рублей, пользуясь повышенным спросом.

В компании «ТаксовичкоФ» позже сообщили ИА REGNUM, что проводят служебное расследование по факту заявления о росте цен в момент задымления в метро в районах, прилегающих к пострадавшим станциям.