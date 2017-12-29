Ижевск, 29 декабря, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Глава Ижевска Юрий Тюрин передал шестикласснице Ксюше Вороновой подарок от президента РФ Владимира Путина — хоккейные коньки. Просьбу юная хоккеистка изложила в письме к главе государства, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Удмуртии.

Www.izh.ru Юрий Тюрин вручает Ксюше Вороновой подарок

По словам школьницы, необычный вид спорта она полюбила за скорость. Наравне с мальчиками тренируется каждый день в ледовом дворце «Молодежный», играет в защите.

«Сегодня Ксения посещает тренировки ежедневно, но катается на старых коньках. Надеюсь, теперь она будет участвовать в соревнованиях и добьется больших успехов в спорте», — сказал Тюрин.

В свою очередь, мама Ксении — Елена Николаевна отметила, что получения подарка от президента они всей семьей с трудом держали в секрете.

«Оказалось, что чудеса бывают, особенно под Новый год», — добавила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в декабре юная пианистка из Удмуртии получила в подарок от президента электронное пианино. Летом девушка написала письмо Владимиру Путину. Рассказала о себе, о своих успехах в музыке и попросила содействия в приобретении инструмента. Ценный подарок передал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.