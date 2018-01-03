Санкт-Петербург, 3 января, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Петрограде продолжаются заседания комиссий по экономическим сношениям и о военнопленных русско-германско-австрийской конференции. На первой из них Радек настаивает на расширении почтовых (письма, газеты, книги) сношений между странами, в частности между интернационалистами. На комиссии о военнопленных представитель СНК Добровольский сделал заявление о недопустимости сношений немецкой делегации с посторонними лицами. Он подчеркивает при этом, что русская делегация в Бресте находится «на положении почетных пленников». Затем Радек снова возбуждает вопрос о выселении 300 000 человек из Польши на принудительные работы на территорию Германии и Австрии.

Одесса

Получен ответ четверного союза об отказе перенести переговоры из Брест-Литовска, и что русская делегация ожидается в Бресте не позднее 23 декабря.

Опубликовано письмо НКИД Троцкого во французскую военную миссию в связи с напечатанной в газете «День» провокационной заметкой «Германские условия мира» и указанием газеты, что источником этого сообщения является французская военная миссия. Троцкий просит миссию сообщить, верна ли ссылка «Дня», существует ли при миссии отдел пропаганды и каковы его работа, связи, техника и т. д., а также

«Сколько офицеров числится во французской миссии в России, где они в настоящее время находятся, и известно ли миссии что-либо о сношениях ее офицеров с Калединым, Алексеевым, Радой, и что именно».

Совнарком назначил на 8 января III Всероссийский съезд Советов р. и с. депутатов. Это решение передано на утверждение ВЦИК советов.

Опубликован декрет СНК о введении с 1 января 1918 г. нового правописания.

Опубликован декрет СНК об упразднении канцелярии бывшей Государственной думы и ее Временного комитета.

Опубликован доклад следственной комиссии революционного трибунала по делу о заговоре монархической организации Пуришкевича. Пуришкевич предан суду революционного трибунала по обвинению в создании юнкерской организации, ставившей себе целью захватить власть и восстановить монархию, а также по обвинению в организации вооруженного юнкерского восстания 28 октября 1917 г.

По истечении 24-часового ультимативного срока Антоновым-Овсеенко совместно с представителями рабочих харьковских заводов были найдены и арестованы 15 крупнейших капиталистов Харькова из-за отказа предпринимателей выдать заработную плату рабочим к рождественским праздникам. Арестованные были доставлены в вагон Антонова, и им был предъявлен ультиматум достать 1 миллион рублей, в противном случае «вагон будет передвинут в сторону рудников». Через день деньги были собраны и арестованные освобождены.

Арест вызвал сильное возмущение не только среди капиталистов и нелояльного СНК ревкома, но, по свидетельству Антонова, и в среде большевистского партийного комитета, который пожаловался Ленину на действия Антонова. В ответ Ленин прислал Антонову-Овсеенко следующую телеграмму:

«От всей души приветствую вашу энергичную деятельность и беспощадную борьбу с калединцами. Вполне одобряю неуступчивость к местным соглашателям, сбившим, кажется, с толку и часть большевиков. Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I и II класса и советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудниках. Еще раз приветствую вас и решительно осуждаю колеблющихся».

Советский плакат. 1919

Отряд московских красногвардейцев под командованием Егорова занял узловую ст. Синельниково и завязал связь с Славянском.

На заседании чрезвычайного ж.-д. съезда (Викжелевского) при обсуждении приказа ВРК об аресте Чернова и Церетели, являющихся участниками съезда, особенно сказалась обостренность отношений между правой и левой частями собрания. От имени фракции правых с.-р. и меньшевиков вносится резолюция протеста.

Левый с.-р. Черепанов предлагает гарантировать неприкосновенность лишь тех приглашенных на съезд членов Учредительного собрания, которые не совершили никаких преступлений. Большевик Жук доказывает, что неприкосновенностью личности ведает власть Совета народных комиссаров, и этот вопрос не входит в компетенцию съезда. Мартынов (м-к) заявляет, что большевики забыли одну из основ демократической свободы — неприкосновенность личности. Арест участников съезда есть удар по двухмиллионной армии железнодорожников.

Большевики в виде протеста против обсуждения данного вопроса покидают зал заседания.

Член Викжеля Крушинский (левый с.-р.) указывает на возможность ухода со съезда и левых с.-р. и предлагает снять этот вопрос со съезда. Вомпе от имени с.-д. объединенных интернационалистов заявляет, что они пока снимают резолюцию, и предлагает закрыть заседание, что и было принято.

На заседании Общеармейского съезда по демобилизации армии принята резолюция, согласно которой в первую очередь подлежат увольнению солдаты старших сроков призыва. Затем съезд перешел к обсуждению вопроса о выделении из состава съезда народного комитета по демобилизации армии.

В общежитии членов Учредительного собрания состоялось межфракционное совещание членов УС: правых с.-р., левых с.-р., мусульман-социалистов и украинцев. Правые с.-р. заявили, что считают необходимым открытие Учредительного собрания не позже 26 декабря; левые с.-р. и украинцы настаивают на сроке, указанном СНК, — 5 января 1918-го. Кворум, по мнению правых с.-р. и украинцев, должен быть установлен самим Учредительным собранием; левые с.-р. и украинцы присоединяются и в этом вопросе к решению СНК о кворуме в 400 человек. Вместо предложения левых с.-р. и украинцев о том, что члены Учредительного собрания должны регистрироваться у Урицкого, совещание приняло компромиссное предложение об образовании для регистрации комиссии из членов Учредительного собрания с участием Урицкого.

На совещании социалистических фракций Учредительного собрания обсуждался вопрос о дне открытия Учредительного собрания. Левый с.-р. Каминский заявляет, что, не желая создавать конфликтов с СНК, левые с.-р. соглашаются на срок, назначенный правительством. Представитель с.-р. центра Тимофеев говорит, что фракция с.-р. центра не хочет идти в хвосте большевистского движения, а потому в дальнейшем оставляет за собой полную свободу действий как в вопросе о сроке созыва Учредительного собрания, так и о регистрации его членов.

Плакаты на Невском проспекте накануне выборов в Учредительное собрание

На заседании солдатской секции Петроградского совета р. и с. депутатов принята резолюция о формировании особых сборных отрядов из добровольцев и не бывших на фронте, которые должны заменить уставшие части на фронте.

Почти на всех петроградских заводах ученики потребовали немедленного проведения в жизнь постановления конференции рабочей молодежи о 6-часовом рабочем дне.

На пленарном заседании Московского совета обсуждался вопрос о продовольствии. Докладчик Рунов, председатель областного продкома, констатировал катастрофическое положение продовольственного дела. Содокладчик Усиевич считает, что неполучение хлеба объясняется расстройством товарооборота. Рыкунов предлагает реквизировать ткани, имеющиеся в большом количестве на крупных фабриках, и обменять их на хлеб. Выступающий от имени с.-д.-объединенцев Гальперин отмечает отсутствие организационного плана в области продовольствия. В заключительном слове Рунов заявляет, что конфисковать ткани нельзя, так как нет средств.

Принимается предложение о рассылке по деревням специальных агитаторов — продовольственников.

По постановлению президиума Московского совета р. и с. депутатов заключены в тюрьму члены бывшей городской управы.

Переизбран Костромской исполком советов р. и с. депутатов; в состав нового исполкома вошли 18 левых с.-р. и 6 большевиков.

По постановлению Уфимского ревкома объявлена мобилизация на борьбу с Дутовым.

Прибыл из Манчжурии запломбированный вагон с трупами зверски убитых членов Манчжурского совета р. и с. депутатов. Убийства и демонстративная отправка вагона в Читу были организованы ставленником Японии атаманом Семеновым.

В Чите присутпили к организации частей Красной армии.

На заседании президиумов Одесских советов военных, рабочих и крестьянских депутатов совместно с представителями Центральной рады принята резолюция о том, что заседание

«Находит полезным, впредь до окончательного разрешения вопроса Всероссийским и Всеукраинским учредительными собраниями, объявить Одессу временно вольным городом Украинской народной республики. Для создания автономной власти в городе и определения ее взаимоотношений с Центральной радой отправить специальную делегацию в Киев».

Во время переговоров между Москвой и представителями Совета продовольственных съездов, находящимися в Киеве, последние заявили, что, несмотря на готовность Рады снабдить северные губернии хлебом, выполнить это фактически невозможно. Чтобы не обречь север на голодное вымирание, необходимо принять меры к немедленному прекращению гражданской войны.