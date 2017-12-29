Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 декабря, 2017, 13:07 — ИА Регнум. ОНФ в Ярославской области просит председателя регионального правительства разобраться в ситуации с благоустройством двора на Красноэховской улице в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Ярославского ОНФ Общественники просят вмешаться в ситуацию правительство

Наше информагентство неоднократно писало о том, что благоустройство переславского двора по программе «Решаем вместе» вызвало многочисленные нарекания со стороны жителей. И вот очередная новость: по информации горожан, построенный в рамках программы «Решаем вместе» хоккейный корт затопило из-за отсутствия дренажа.

Страница в Facebook Ярославского ОНФ Болото вокруг корта на Красноэховской

«По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» до 30 октября в этом дворе должны были сделать хоккейный корт. Изначально строить его планировали поближе к домам, но помешали инженерные сети. В итоге делать спортплощадку начали на заболоченном участке, при этом обустройство дренажа проект не предусматривал. Но больше всего жителей двора возмутило, что, когда во время работы бетонное основание затопило водой и двор превратился в непроходимое болото, власти города публично отчитались, что все готово», — сообщают в Ярославском отделении ОНФ.

В середине декабря активисты Народного фронта выехали на место. На тот момент стояли минусовые температуры, вода замерзла, и общественники зафиксировали, что хоккейный корт почти доделали. Представители многофункционального центра развития города сообщили, что до конца года предполагается сделать дренаж и отводить воду по канаве в противопожарный пруд. Однако в последние дни уходящего года переславцы рассказали общественникам, что планы остались планами.

Страница в Facebook Ярославского ОНФ Корт стоит на болоте

Страница в Facebook Ярославского ОНФ Общественники просят вмешаться в ситуацию правительство

ОНФ цитирует журналиста местного издания «Независимая. Жизнь в Переславле»: внезапно выяснилось, что там, где хотели рыть канаву, проложены электрические кабели и проходит газопровод. Поэтому сейчас, во время оттепели, весь двор и хоккейный корт снова залило водой, а дети катаются на коньках не на построенной площадке, а на болотине, где замерзает не отведенная со двора вода.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Анатолий Упадышев отметил, что проблема возникла из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации.

«Создается впечатление, что ее делали вообще без выезда на место. На недавнем заседании межведомственной комиссии мы подняли вопрос о том, что нужно обязать органы местного самоуправления тщательнее контролировать формирование проектно-сметной документации и усилить ответственность местных властей за качество работ по благоустройству, в том числе за принятые решения по определению места размещения тех или иных объектов», — сказал Упадышев.

Он добавил, что ярославский штаб подготовил обращение к председателю правительства области Дмитрию Степаненко с просьбой взять на контроль ситуацию с благоустройством двора на Красноэховской улице в Переславле-Залесском.