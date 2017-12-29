РФ вводит ограничения для США и создаёт реестр взяточников: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Принцип взаимности: Россия вводит ограничения по соглашению об открытом небе для США;
- Урон имиджу: Трамп склоняет к скорейшему завершению расследования по «российскому делу»;
- Чёрная метка: в России создадут реестр взяточников;
- До минимальной зарплаты: в России повысили МРОТ;
- Надежда на будущее: президент России подписал закон о продлении программы маткапитала;
- Спор не о спорте: 11 российских лыжников отстранены от соревнований.