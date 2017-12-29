Санкт-Петербург, 29 декабря, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В Петербурге утром 29 декабря открыли рабочее по Поклонногорскому путепроводу. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин. Четырехполосный путепровод составляет 387 метров в длину. Он был необходим, чтобы ликвидировать железнодорожоный переезд на Выборгском направлении на пути скоростных поездов «Аллегро» и «Ласточка».

Https://t.me/IgorAlbin Поклонногорский путепровод

Рабочее движение запустили около 11:00. Заезд и выезд с путепровода будет обеспечен с Вербной и Афонской улиц в Приморском районе, с Большой Озерной улицы в Выборгском районе. Для движения также открыли улицу Кольцова, Ракитовскую и Арктическую улицы, улицу С. Марго, участок Костромского проспекта.

«Железнодорожный переезд в створе Поклонногорской улицы — один из самых загруженных по интенсивности движения в Выборгском и Приморском районах. Переезд обеспечивает связь быстро развивающегося района Коломяги со всей северо-восточной частью Петербурга. Появление здесь путепровода глобально изменит транспортную ситуацию в этой зоне и также разгрузит транспортный поток через железнодорожный переезд в створе Скобелевского проспекта», — заявил Игорь Албин.

Заметим, путепровод строили с 2012 года. Сначала проектом занималась компания «Мостоотряд-19», но, получив 1 млрд рублей из бюджета, не выполнила свои обязательства и оставил стройку незавершённой. В июле прошлого года стройкой занялись в «ПО «Возрождение». По контракту они должны были сдать объект летом следующего года, но открыли движение еще зимой 2017-го.