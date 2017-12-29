Москва, 29 декабря, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Активисты движения «Суть времени» провели 29 декабря серию одиночных пикетов в ответ на решение властей Москвы установить памятник писателю Александру Солженицыну на Таганке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА REGNUM Пикет против памятника Солженицыну у Министерства культуры

Согласно планам властей Москвы, памятник автору «Одного дня Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ» должен быть установлен на бывшей Большой Коммунистической улице недалеко от Дома русского зарубежья имени Солженицына.

Первоначально с подобной идей выступили руководители Дома, желая приурочить установление памятника к 100-летней годовщине со дня рождения писателя. Инициатива была поддержана Комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме, и в настоящее время полным ходом проводится конкурс на лучший проект памятника.

Тем не менее установление памятника идет вопреки желаниям столицы точно так же, как было в случае с бывшей Большой Коммунистической улицей, переименованной в 2008 году в улицу Александра Солженицына, при этом с нарушением закона. Так, на момент переименования еще не прошло требуемых по закону 10 лет с момента кончины писателя.

По словам организаторов, целью акции является попытка обратить внимание властей на тот факт, что большинство москвичей, с мнением которых в очередной раз не ознакомились, негативно относится к литературному мифотворчеству Солженицына, сделавшему значительный «вклад» в очернение 70 лет советской истории России.

В стране идет настойчивая «солженизация» — памятники, улицы называются в его честь, проходит вал тематических форумов, лекций, конкурсов для школьников. И ведь Солженицына продвигают не просто как писателя: под брендом «Солженицын» нам навязывают вектор отношения к нашей истории, к ее советскому периоду», — заявил один из участников серии одиночных пикетов.

«Тот факт, что Солженицын неустанно работал на ее очернение, известен. А хуже всего то, что эти мифы вкладывают в головы наших детей. «Покаянное» выступление школьника в бундестаге при таком раскладе совсем не удивительно», — добавил активист движения, имея в виду выступления школьников из Нового Уренгоя в немецком бундестаге, в котором они назвали военнослужащих вермахта «невинными жертвами войны».

Владислав Петров ИА REGNUM Пикет против памятника Солженицыну у правительства Москвы

Иван Соболев ИА REGNUM Пикет против памятника Солженицыну у Московской горолской Думы

Напомним, ранее серия одиночных пикетов движения «Суть времени» проходила у Министерства культуры РФ, Мосгордумы, мэрии Москвы и Дома русского зарубежья им. Солженицына.