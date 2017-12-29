Ярославль, 29 декабря, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области закрою ГБУЗ ЯО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Эта организация еще с советских времен занималась проверкой лекарственных средств, но с 1 января 2018 она должна была прекратить свое существование. Однако председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление, продлевающее срок работы предприятия на месяц. Ликвидируемая организация должна сдать отчеты и оплатить коммунальные платежи, после чего перестанет существовать.

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«Оборудование, которое использовал центр, было несовременным. Оно анализировало лекарства только путем вскрытия упаковки и разрушения самих лекарственных средств. А лекарства сейчас дорогие — некоторые упаковки стоят по сто тысяч рублей. Поэтому эта организация закрывается, а в марте должна заработать лаборатория Росздравнадзора, которая может проверять качество лекарств бесконтактным способом с сохранением целостности упаковки», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Всем сотрудникам предложена работа в медицинской сфере. Сейчас в центре их осталось двое, они проводят ликвидацию организации.