Тамбов, 29 декабря, 2017, 11:42 — ИА Регнум. О своем видении результатов 2017 года и планах на ближайшую перспективу корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Фото Евгении Петровой Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

- Несмотря на все экономические сложности, текущий год стал для Тамбовщины годом развития. В сфере АПК по разным показателям нас включают в десятку или двадцатку лучших регионов страны. Наша область входит в тройку лидеров ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. На долю нашей области приходится более 10% производства сахара-песка и около 8% производства этилового спирта в стране. В этом году мы добились рекордного урожая в растениеводстве: с полей вывезли 4,3 миллиона тонн зерновых, 5,1 миллиона тонн сахарной свеклы. Сегодня Тамбовщина входит в число крупнейших производителей мяса птицы в России. За 11 месяцев текущего года сельхозорганизации Тамбовской области почти в два раза увеличили производство птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продукции составил почти 228 тысяч тонн. Прирост производства в этом году обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей «Токаревской птицефабрики» и «Тамбовской индейки».

— За 11 месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 12,1%, и это очень хороший показатель по сравнению с другими регионами. В среднем по России этот показатель составляет 1,2%. Динамику промпроизводства области в значительной степени определяют обрабатывающие производства.Наивысший показатель зафиксирован в металлургическом производстве, его объемы выросли почтина 80%. Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,увеличилось производство колбас, круп, кондитерских изделий, комбикормов, тканей и нетканых материалов, обуви, красителей, лаков, полупроводниковых приборов. На сегодняшний день доля области в производстве пигментов составляет 48,7%, в производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания — 42%, гальванического оборудования — 41,3%. Мы понимаем, что промышленности необходимо развиваться. Поэтому стимулируем предприятия, даем льготы, но здесь невозможно обойтись без государственной поддержки.Оборонные предприятия должны постепенно наращивать выпуск гражданской продукции. Для этого необходимо всеми силами модернизировать производство. Это одна из основных задач, которую предстоит решать, прежде всего,руководству этих предприятий.

Любое развитие невозможно без роста инвестиций. Необходимы наиболее привлекательные условия для их вложения и реализации инвестпроектов. В этом году мы создали три индустриальных парка: «ДЕГА-Тамбов», «Уварово» и «Котовск», которые нацелены на создание самого благоприятного инвестиционного климата. За ними — будущее экономики региона. Сегодня на каждый парк имеется по 10−15 желающих стать резидентами.

— Сфера ЖКХ всегда вызывала нарекания у населения и требовала особого внимания. Идя навстречу пожеланиям тамбовчан, мы начали переформатирование жилищно-коммунальной системы еще в прошлом году. Направили250 миллионов рублей на реконструкцию теплосетей в Тамбове, из них 150 миллионов- средства областного бюджета. Провели масштабную реконструкцию системы теплоснабжения в северной части Тамбова — тепловые сети подключили к газотурбинной ТЭЦ. В этом году на эти цели мы добавили еще 700 миллионов рублей, в частности,заменилиболее 14 километров изношенных участков тепловых магистралей в центральной части Тамбова. На территории пяти муниципальных образований модернизированы системы водоснабжения и теплоснабжения, в частности, построены 15 блочно-модульных котельных и 12 объектов водоснабжения.

Врамках федеральной программы развития малых городов в этом году реализованы инвестиционные проекты в Котовске, Моршанске, Мичуринске на общую сумму 835 миллионов рублей, из них 500,5 миллиона рублей — бюджетное финансирование. Кроме того, мы впервые приняли участие в реализации программы по формированию комфортной городской среды. Это фактически стало продолжением программы «Народная инициатива», которая несколько лет успешно действует на Тамбовщине: жители участвуют в обсужденииактуальных проблем и сами осуществляют контроль за тем, как расходуются средства. В этом году мы благоустроили 253 двора и 74 общественных территории в 60 муниципалитетах региона, на эти цели был направлен 251 миллион рублей из разных источников финансирования. Думаю, чтоприоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» необходимо синхронизировать с другими программами, направленными на создание и благоустройство инфраструктуры. Только комплексный подход к обустройству территорий позволит создавать, адаптировать и облагораживать городскую среду в регионах с существенной экономией для бюджета.

— Это те процессы, проекты и новые объекты, которые играют важную роль в жизни людей. В сфере образования — это, конечно, строительство школы «Сколково-Тамбов», которую мы открыли в этом году 1 сентября. Этот самый современный инновационный образовательный центрофициально признан крупнейшим в стране. Кроме того, построен спортивный комплекс «Центр единоборств», соответствующий не только федеральному, но даже международному уровню.Центр состоит из целого комплекса сооружений — дворец спорта, крытый футбольный манеж с полноразмерным полем и трибунами на полторы тысячи мест, гостиничный блок, универсальный спортивный зал с трибунами на 750 мест, спортивные и тренажерные залы, бассейн, современный медицинский центр. В сфере здравоохранения мы построили и ввели в эксплуатацию новыйхирургический корпус детской областной больницы, закончили строительство перинатального центра, который мы сегодня официально откроем.

Особая ответственность для меня — достижение целевых показателей по средней заработной плате категорий работников, обозначенных в майских указах президента. На эти цели из бюджета области в 2016 году было выделено 6 миллиардов рублей, в 2017 году — 6,5 миллиардов. И для меня лично очень важно, что мы этих показателей достигли. Дело ведь не в самих цифрах, а в том, что мы должны отвечать и перед президентом страны, и перед жителями области за выполнение планов, которые мы сами ежегодно утверждаем. Ведь за каждой строкой, за каждой цифрой в этих документах стоят интересы обычных людей.

Напомню, что по результатам ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок за 2016 год Тамбовская область заняла третье место среди всех регионов России. Это говорит о правильной организации государственных закупок в области и отсутствии коррупции в этой сфере. Для нас имеют значение те рейтинги и цифры, которые позволяют нам правильно оценить самих себя и двигаться вперед.

-Мы планируем развивать проект инновационного центра «Мичуринская долина», чтобы занять твердые позиции на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, включая как сырье, так и продукцию глубокой переработки. «Мичуринская долина» станет инновационной площадкой для научных исследований и разработок, их внедрения в сельхозпроизводство, аграрно-индустриальным парком для отечественных и зарубежных производств и торговой площадкой для заключения контрактов по приобретению инновационных технологий и продуктов инновационного производства. Мы нашли поддержку на федеральном уровне, создали рабочую группу и теперь занимаемся подготовкой соответствующих документов для организации центра. «Мичуринская долина» станет новым институтом федерального значения, который будет осуществлять трансфер инноваций от федеральных научных организаций и отделений РАН сельскохозяйственного и биологического направлений в практическую деятельность предприятий АПК.

Совместно с группой компаний «Русагро» в течение двух лет, начиная с этого года, мы начнем строить свиноводческие комплексы. Они планируют производить до 50 тысяч тонн мяса в год. Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей, будет создано более двухсот новых рабочих мест.

Помимо этого, в Тамбовской области в следующем году начнется строительство кластера по производству и переработке молока мощностью более 400 тысяч тонн в год. Его инициатором выступает Бондарский сыродельный завод. Мы планируем построить семь молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тысяч голов, возвести молокоперерабатывающий завод для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1100 тонн сырого молока в сутки. Объем инвестиций в проект составит 43,7 миллиарда рублей. Выход производства на окончательную проектную мощность предусмотрен в 2024 году.

Кроме того, мы по-прежнему считаем перспективным проект по разработке титанового месторождения «Центральное», так что будем искать возможности для его реализации.

— Находить — это не то слово. Находят что-то случайно и без труда, а над взаимоотношениями между органами власти и общественностью приходится много работать. Самое главное — не только завоевать, но и сохранить доверие людей, оправдать их надежды на дальнейшее развитие региона, на повышение уровня жизни. Пообещал помочь — держи слово. Вот на днях я вручал сертификаты на приобретение нового жилья семьям так называемых «обманутых дольщиков». Эта проблема не обошла стороной и наш регион, люди годами ходили по пятам за недобросовестными застройщиками, пытаясь добиться хоть каких-то результатов, пока мы не нашли решение. В апреле этого года мы создали регионального оператора ООО «АИЖК Строй» с уставным капиталом 170 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета Тамбовской области. Параллельно Минстрой России утвердил план-график по завершению строительства проблемных объектов на территории региона. В него вошли пять объектов. И вот первые 30 семей получили сертификаты, при помощи которых они наконец-то получат новое жилье, и пусть лимит на плохие жизненные обстоятельства у них будет исчерпан. Эту работу мы продолжим и в следующем году.

И я уверен, что люди нас поддержат, если сами будут участвовать в процессе принятия общественно значимых решений. Мы стараемся узнать их мнение, понять их позицию. Проводим интернет-обсуждения важных для всего региона тем, помогаем развивать общественное самоуправление. В этом году в Тамбове созданы три первые общественные префектуры, которые уже отлично проявили себя в организации взаимодействия между муниципальными властями и населением. Им удалось найти компромиссы в решении спорных вопросов местного значения, к примеру, по поводу сохранения зеленых зон, благоустройства территорий. В новом году мы планируем расширять взаимоотношения с активной частью населения, в том числе через реализацию молодежной политики. Ведь без участия молодежи невозможно представить развитие общества. Через «социальные лифты» мы хотим привлечь в управленческую команду самых успешных, заметных и активных представителей студенчества, раскрывая перед ними новые возможности. Только так, при поддержке общественных активистов, мы сможем улучшить качество жизни в регионе. И точно будем знать, что каждое социально значимое решение принято при поддержке и понимании населения, что улучшит состояние местного самоуправления и сделает нашу работу максимально эффективной.