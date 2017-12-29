Красноярск, 29 декабря, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Участниками встречи с мэром Красноярска в волонтёрском центре «Доброе дело» стали школьники, достигшие в уходящем году серьёзных успехов в техническом творчестве, спорте и культуре.

Пресс-служба адмнистрации Красноярска Мэр Сергей Ерёмин встретился с одарёнными детьми Красноярска

«Не случайно, ребята, мы с вами встречаемся именно здесь, — обратился к ним мэр Сергей Еремин. — Как вы знаете, наступающий 2018 год президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом волонтёра и добровольца. Убеждён, что это и ваш год! Своим талантом вы несёте в этот мир добро, вдохновляете своих сверстников, да и нас, взрослых, тоже».

Ребята с воодушевлением рассказали мэру о своих успехах в 2017 году. Своим примером вдохновила всех участников встречи юная певица, ученица школы № 10 Дарина Змелюгина. Несмотря на ограничения по здоровью, Дарина занимается пением и принимает самое активное участие в вокальных конкурсах.

На вопрос мэра о том, волнуется ли она перед выходом на сцену, Дарина уверенно ответила: «Я никогда не волнуюсь! В этом году я победила во всероссийском фестивале-конкурсе «Белая трость» и поеду на финал в «Орлёнок».

Сегодня, также без волнения, Дарина исполнила задорную песню про Новый год.

Участниками встречи стали и талантливые спортсмены: ученик лицея №2 Никита Тихомиров — кандидат в мастера спорта по плаванию и Олеся Крикунова — учащаяся гимназии №1 «Универс», кандидат в мастера спорта по шахматам.

«Когда была совсем маленькой, увидела фигурки шахмат — мне они сильно понравились. Уже в семь лет я начала играть. Это одновременно и удивительная, и трудная игра. Над позицией иногда думаешь в течение четырёх часов», — поделилась Олеся.

Анастасия Россихина, Александр Холкин и Никита Громов — учащиеся пришкольной лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего» уже не первый год завоёвывают награды на самых престижных состязаниях по робототехнике. На встрече они презентовали мэру и ребятам свою новую разработку.

Тринадцатилетнюю скрипачку Дарью Манзу знают не только российские ценители музыки. Преподаватель талантливой солистки — главный дирижёр Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов. В 2017 году Дарья стала победителем II Межрегионального конкурса юных скрипачей и виолончелистов «Волшебный смычок» (г. Омск), удостоилась специального приза на II международном конкурсе «Пикколо виолино» (Италия), взяла гран-при межрегионального конкурса «Ансамблевой и оркестровой музыки», стала дипломантом XVIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (г. Москва).

«В пять лет мама привела меня в детскую школу искусств. На занятиях по общему эстетическому развитию ставили мюзикл, и я впервые услышала скрипку. С первых звуков поняла — это моё! Я хотела просто попробовать играть на скрипке, но, как видите, перестаралась, — улыбаясь, говорит юная скрипачка. — Свою будущую профессию я обязательно свяжу с музыкой, буду заниматься этим всю жизнь».

В завершение встречи, которая состоялась в эти зимние предновогодние дни, скрипачка Дарья Манза сыграла произведение А.Вивальди «Весна».

Мэр Сергей Ерёмин пожелал ребятам: «Несмотря на свой юный возраст, каждый из вас — яркая звёздочка Красноярска. Вы достигли больших успехов на всероссийском уровне, а некоторые и на мировом. Пусть покоряются новые вершины, а все ваши мечты сбываются!».