Иркутск, 29 декабря, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В последний рабочий день уходящего года жителям Иркутска пришлось изрядно понервничать из-за действий «телефонного террориста», сообщившего о бомбах, якобы заложенных в торговых центрах. В итоге, как сообщает ИА «Иркутск онлайн», около 15:00 по местному времени (10:00 мск) вместо покупок подарков к празднику, сотрудники и посетители были вынуждены покинуть такие торговые центры, как: «Сильвер молл», «Модный квартал», а также галерею «Революция». На дорогах города образовались девятибальные пробки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автомобильная пробка

Судя по всему, сделать покупки в указанных магазинах сегодня уже не удастся.

«Сегодня на нас свалились все напасти — и снег, и метель, и эвакуация. Но ничего — пережили», — информируют иркутские коллеги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до этого массовые эвакуации из-за звонков о взрывных устройствах пришли в Иркутск в конце сентября 2017 года. Они затронули, как торговые комплексы, так и образовательные учреждения. Массовое «минирование» произошло сегодня и в Хабаровске. Эвакуировать людей пришлось из торговых центров «Магазины Радости», «Южный Парк», «ЭВР», «Дом одежды» и «ЦУМ».